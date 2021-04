Ventimiglia: a Pasqua la nuova ‘Turta Segundina’ dello chef Diego Pani tende la mano al Desco Secondino

Il Desco Secondino ritorna in versione pasquale con un’iniziativa speciale per Pasquetta. Protagonista stavolta la ‘Turta Segundina’ ideata dallo chef Diego Pani.

Una ricetta innovativa e al contempo ancorata alle tradizioni della provincia che mira a diventare una vera e propria tradizione della città e della provincia. “La sfoglia è leggera come quella di una torta verde, pomodori, olive taggiasche e gamberetti rosa nostrani. Un’antipasto che parla delle nostre radici” scrive Pani.

L’esterno della torta verde e l’interno che richiama quello della famosa pisciadela ventimgilese con l’aggiunta dei gamberetti rosa, ingrediente che senza dubbio nobilita il piatto ed esalta gratificando i sapori con delicatezza, portando in tavola anche il mare della Liguria. L’idea dello chef non si limita solo al gusto ma vuole fare anche da connessione diretta tra il pescatore e il consumatore passando per le sapienti mani dei ristoratori. Un tentativo che si propone di riattivare il sistema e anche un settore in difficoltà unendo le forze, uniti, come ingredienti, per mettere in tavola il buon umore impiattato pensando al futuro.

È possibile ordinare la ‘Turta Segundina’ contattando il 340 3058338, al prezzo di 15 euro, per una porzione da due. Un pasto frugale e nobile da condividere all’aperto nel giorno che segue la Pasqua. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza al Desco Secondino per una nuovissima iniziativa già in programma.

La generosità del Desco però non si ferma e lo chef Pani ha deciso condividere la ricetta e il procedimento con i lettori, qualora qualcuno desideri cimentarsi in una versione casalinga della ‘Turta Segundina’, la nuova tradizione.

Turta Segundina

Uno scalogno o cipolla o porro a piacere

300 grammi di gamberetti rosa nostrani

500 grammi di passata di pomodoro

Un pugno di olive Taggiasche denocciolate

Olio d’Oliva

Trito di Erbe a piacere

Pasta sfoglia

Far sfrigolare lo scalogno in abbondante olio d’oliva insieme, se gradite, ad uno spicchio d’aglio in camicia. Quando diventa biondo, aggiungere i gamberetti interi già conditi con sale e pepe. Far cuocere a fiamma viva per un minuto. Scolare i gamberi, rimettere i succhi estratti nella stessa padella, e aggiungere la passata di pomodoro. Far cuocere e condire. Aggiungere le erbe tritate e le olive denocciolate. Rimettere in padella i gamberetti dopo averli sgusciati. Dopo un minuto ritirare il tutto.

Oliare una teglia, stendere la pasta sfoglia, aggiungere due dita di farcitura, coprire con altra pasta sfoglia, bucherellare con una forchetta, cospargere con rosso d’uovo sbattuto che conferirà un colore dorato alla nostra ‘Turta Segundina’. Infornare a 160 gradi per circa 20 minuti. Buon appetito