Sanremo: Comune e Amaie Energia al lavoro per pulire le spiagge, si parte da Bussana (Foto e Video)

Questa mattina il Comune, con Amaie Energia, è intervenuto a Bussana per la rimozione del legname rimasto dalla tempesta ‘Alex’ di inizio ottobre. L’estate 2021 si avvicina sempre di più e i gestori degli stabilimenti stanno per iniziare i lavori di preparazione.

A Bussana Comune e Amaie Energia hanno portato via quintali di legna e, nei prossimi giorni, il lavoro proseguirà anche sulle spiagge del centro. In particolare nella zona dei Tre Ponti la situazione è piuttosto complessa con massicci tronchi che ancora si trovano a pochi metri dal mare. Poi, stando agli accordi presi dal Comune con un’impresa toscana, la legna sarà portata via gratuitamente per poi diventare pellet.

Infine un appunto. Con il caldo sole di Primavera in molti si sono riversati in spiaggia e fa specie vedere la ruspa sfrecciare a due passi dai bagnanti. Consentire la pulizia lasciando la libertà di sdraiarsi a pochi metri dai lavori è un controsenso, nella speranza che tutto vada per il meglio.