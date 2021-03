Inchiesta della Finanza su frodi nelle aste immobiliari: l'avvocato Di Domenico "Estraneo alla vicenda delle Terme!"

L’avvocato Marco Di Domenico, del foro di Imperia, ci ha scritto in relazione all’associazione del suo nome nell’inchiesta della Guardia di Finanza che ha visto l’arresto di due agenti immobiliari di Vallecrosia ed alcuni fatti per la compravendita all'asta delle Terme di Pigna.

“Io non ho avuto nulla a che fare – scrive l’avvocato Di Domenico - con la vicenda relativa alle Terme di Pigna, con particolar riferimento alle operazioni di vendita, alle presunte trattative, all'acquisto, ad intrusioni illecite al loro interno con violazione dei sigilli, al furto di documentazione od altro. Per l’altra minor vicenda, nel cui merito non entro, essendo ancora in corso le relative indagini, ma comunque in piena serenità per piena convinzione della correttezza del mio operato, sono stato destinatario di una misura interdittiva (e non di una sospensione) a seguito della quale ho già reso interrogatorio innanzi al Gip del Tribunale di Imperia, formulando poi istanza di revoca della misura suddetta, attualmente in fase di decisione”.