Imperia: è morta a 94 anni Celestina Corso il ricordo di dirigenti e soci del Comitato San Giovanni

I dirigenti, soci e collaboratori del Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi ricordano con grande affetto e riconoscenza Celestina Corso, scomparsa all'età di 94 anni (era nata ad Imperia il 11 agosto 1927).

Figura di grande cultura e personalità che, più di ogni altra persona, ha fortemente rappresentato per lungo tempo i valori ed ha impreziosito la storia del Comitato san Giovanni. E' stata socio fondatore nel lontano 1981 e ha partecipato a tutte le 40 edizioni della festa di san Giovanni. In questi ultimi anni operava alle “ casse “, unitamente all'amato nipote Giacomo Maria. Particolarmente attiva anche in altre due associazioni locali: l'Università della Terza Età Unitre e nella Compagnia de L'Urivu Valli di Ineja e du Portu.

In tutto questo lungo periodo ha rappresentato l'anima culturale dell'associazione: il numero unico della rivista 'Ineja' stampato e pubblicato fino al 2008 è stato frutto della sua grande conoscenza e dedizione per la storia locale e dei personaggi che hanno caratterizzato la crescita e la valorizzazione di Oneglia. Sempre attenta e spesso critica nei cambiamenti ed innovazioni richieste dall'evolversi della nostra quotidianità, non hai mai fatto mancare il suo contributo alle varie iniziative promosse dal 'suo Comitato', sia in occasione della grande festa di giugno, che in tutte le altre occasioni.

Dice Marco Podestà, attuale presidente dell'associazione: "Un Comitato che in questi ultimi anni ha gradualmente 'cambiato pelle', ma al quale Celestina è sempre rimasta fedele ed accanita sostenitrice. Ineja piange una grande Amica e figura storica della città.

Dice Mirco Marvaldi, collaboratore di segreteria: "Per tutti coloro che si sono avvicendati al Comitato in questi ultimi 15 anni, è stata fonte di stimolo ed emulazione: molte testimonianze e racconti riportati in occasione della grande festa celebrata nel 2017 per ricordare il 35° di fondazione dell'associazione e riproposti nel volume '1981-2020 quarant'anni di storia' sono frutto di quel archivio storico di memorie e fatti che ci ha tramandato la nostra cara Celestina".