Sanremo: primi caldi di Primavera e fiorisce il mercato abusivo in via Matteotti, si vendono ‘patacche’ a ogni angolo (Foto)

I venditori abusivi in via Matteotti, anche davanti alla Polizia Municipale

Se da un lato il mercato bisettimanale di piazza Eroi fa i conti con una crisi senza fine, dall’altro i primi caldi di Primavera segnano il grande ritorno dei venditori abusivi in pieno centro. Nel fine settimana se ne sono visti in ogni angolo del centro.

In via Matteotti si vendono ‘patacche’ a ogni angolo, anche a due metri dall’auto della Polizia Municipale posteggiata all’imbocco di via Escoffier. Di fianco alla statua di Mike c’è un vero mercatino con più venditori nel giro di pochi metri.

E poi la sempre redditizia zona Casinò, senza dimenticate l’incrocio con via Carli. I francesi sono pochi, ma ci sono, e si confermano grandi amandi del falso continuando ad acquistare anche sotto i nostri occhi. La presenza di venditori abusivi è diminuita nella zona del mercato, ma è solo un’illusione: basta fare qualche passo verso il ‘salotto buono’ e il falso torna grande protagonista. Ed è solo l’inizio, con l’arrivo della bella stagione e con qualche restrizione in meno il business tornerà florido.