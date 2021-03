Sanremo: ecco il bando per tre spiagge libere attrezzate, in ballo un business da quasi due milioni di euro

Entra nel vivo la procedura per l’affidamento delle tre spiagge libere attrezzate che il Comune deve assegnare per i prossimi 6 anni, con la formula del 3+3. Nel dettaglio si tratta della spiaggia Tre ponti centro (l’attuale ‘Cubo’), dell’Arenella e di un’altra sul lungomare Vittorio Emanuele II.

In totale si parla di un business da 1,8 milioni di euro sui 6 anni, così suddiviso: 300 mila euro per la spiaggia del lungomare Vittorio Emanuele II, 600 mila per l’Arenella e 900 mila per quella dei Tre Ponti.

Entro la fine della settimana il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi, si darà il via libera alla presentazione delle offerte. Al momento sui documenti non è indicata la data per il termine ultimo. Si spera, come sempre, che la procedura sia il più rapida possibile per permettere ai nuovi gestori di allestire gli stabilimenti in vista dell’estate. E, data anche la quantità di legname presente, il lavoro sarà a dir poco complesso.

(Sotto, scaricabili, il bando e il disciplinare di gara)