Coronavirus: a rischio chiusura le scuole della Costa Azzurra, aumentano i casi e le classi che restano a casa

Anche la vicina Costa Azzurra è alle prese con la possibile chiusura delle scuole, a causa della pandemia Covid. E’ infatti entrato ieri in vigore il nuovo protocollo che prevede la chiusura di una classe, quando uno studente che frequenta una scuola elementare, media o superiore risulta positivo al Covid-19.

Mentre il governo francese continua a ripetere che la decisione di chiudere le scuole sarà presa solo come ultima risorsa, i rischi per uno stop alle lezioni anche nella vicina Francia sono elevati. Ieri erano una cinquantina le classi chiuse nelle Alpi Marittime, dove ne sono presenti 7.373 tra scuole pubbliche e private.

Mentre le associazioni dei genitori insorgono contro la chiusura delle scuole, anche la regione del Var rischia il lockdown nei weekend. Il tasso di incidenza è di 423,2 casi ogni 100.000 persone, in netto aumento, mentre il tasso di positività è dell'8,9%, comunque più basso del picco (13,6%) dell’ottobre scorso.

Va meglio nelle Alpi Marittime, dove il tasso di positività è del 7,9%. Nella regione Paca, al confine con l’Italia, rimane il timore per il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che, al momento è del 93,2%, in aumento rispetto alla settimana scorsa contro l’80,5% delle Alpi Marittime.