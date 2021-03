A Pasqua risvegliate i sensi con i prodotti del pastificio Pasta Fresca Morena

Per non rinunciare al sapore tipico della pasta fresca fatta in casa, anche quest'anno per Pasqua, il pastificio Pasta Fresca Morena di Ventimiglia, ha pensato a voi ed ha organizzato un servizio di consegna a domicilio dei suoi prodotti migliori. Formati di pasta fresca diversi, sempre freschi e genuini e preparati da mani esperte con materie prime di alta qualità proprio come vuole la tradizione e consegnati direttamente a casa.

Per una Pasqua speciale all'insegna dei sapori primaverili, lasciatevi consigliare dallo staff del pastificio cosa portare in tavola oppure visitate il sito: www.pastafrescamorena.it/ dove troverete il ricettario con oltre 700 ricette.

Per le ordinazioni vi basterà comporre il 0184 33461 specificando il formato e la quantità. La scelta è ampia e ce n'è per tutti i gusti. Potrete inoltre tentare la fortuna con i prodotti di Pasta Fresca Morena, partecipando alla Lotteria degli scontrini.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito in ambito cittadino e zone limitrofe.

Le aree di competenza di Pasta Fresca Morena spaziano dalla provincia di Imperia alla Côte d'Azur, compreso il Principato di Monaco. Pasta Fresca è infatti presente con i suoi sapori a Ventimiglia, Sanremo, Bordighera, Ospedaletti, Isolabona, Camporosso, Vallecrosia, Dolceacqua, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Imperia, Menton, Monaco, Nice e Sospel.

Per ulteriori informazioni visitate il sito o la pagina Facebook.

Ramon Bruno e il suo Staff augurano una Pasqua serena a tutti