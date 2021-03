Vaccini ai vulnerabili: il Ministero della Salute li fa slittare dopo la fascia degli over 60

I pazienti vulnerabili, che non sono stati già prenotati dai medici di famiglia prima del cambio del piano vaccinale, saranno compresi nella categoria 4 dopo gli ultravulnerabili, i portatori di disabilità grave e i familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa, le fasce dai 70 ai 79 anni e le persone di età compresa dai 60 ai 69 anni.

Questa la decisione del Ministero della Salute che ha optato così per lo slittamento della fascia che dopo gli over 80 era compresa con gli ultravulnerabili, il personale scolastico, degli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, la polizia locale, i vigili del fuoco e la protezione civile.

Con l’aggiornamento delle raccomandazioni sulle popolazioni target per la campagna di vaccinazione, il Ministero ha previsto la massima priorità per la nuova macro-categoria dell’elevata fragilità (Categoria 1), in cui sono ricomprese: la categoria degli estremamente vulnerabili, ovvero persone affette da specifiche condizioni che, per danno d’organo preesistente o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2, presentano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19 la categoria dei portatori di disabilità grave, disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3, loro familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa.

Sono previste poi categorie sulla base di criteri anagrafici e presenza di patologie, con lo scopo di favorire il prosieguo della campagna il quanto più rapido ed equo possibile in tutte le Regioni:

- Categoria 2 - Persone di età compresa tra 70 e 79 anni

- Categoria 3 - Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni

- Categoria 4 - Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per la elevata fragilità

Aree di Patologia: malattie respiratorie; malattie cardiocircolatorie; malattie neurologiche; diabete/altre endocrinopatie; HIV Insufficienza renale/patologia renale; ipertensione arteriosa; malattie autoimmuni/immunodeficienze primitive; malattia epatica; malattie cerebrovascolari; patologia oncologica.

Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni fino ai 16 anni.