Sanremo: i tamponi in 'drive through' nuovamente al Palafiori e tornano le code in corso Garibaldi (Foto)

Dopo lo stop dettato dal Festival di Sanremo, il ritorno del ‘drive through’ per i tamponi al Palafiori di corso Garibaldi, ha visto la zona nuovamente oppressa dal traffico.

La situazione viaria, anche a causa della ripresa del virus, è difficile da questa mattina per la massiccia presenza di auto con a bordo persone che devono fare il tampone.

Le vetture, infatti, si bloccano soprattutto all’incrocio tra corso Garibaldi e via Pallavicino per l’ingresso al Palafiori. Situazione più tranquilla, invece, in uscita su via Volta.