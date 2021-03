Sanremo: non rispetta i domiciliari e picchia moglie e figlio, 40enne tunisino arrestato e messo in carcere

Un tunisino di 40 anni, H.I., che aveva picchiato la moglie e il figlio minore è stato arrestato dalla Squadra Volante del Commissariato di Sanremo.

L’uomo, oltre alle lesioni provocate a moglie e figlio, era anche evaso, violando le prescrizioni imposte dal regime di detenzione domiciliare. Gli agenti, alcuni giorni fa, erano intervenuti per la segnalazione di un violento litigio che aveva visto coinvolti una mamma con il figlio piccolo. La donna era stata aggredita dal marito e padre dei suoi due figli. La vittima, che aveva lasciato i due minori al padre affinché trascorressero, come di consueto, il pomeriggio con lui, era andata a riprenderli per riportarli a casa quando, probabilmente in preda ad un inspiegabile attacco di gelosia, l’uomo prima l’ha minacciata per poi aggredirla violentemente, colpendola con un pugno al volto.

La donna, che in quel momento aveva in braccio il figlio di quattro anni, ha cercatio di proteggerlo ma è caduta riportando ferite per 15 giorni di prognosi mentre il bambino è stato medicato e giudicato guaribile in 5 giorni.

L’uomo, che era anche sottoposto alla detenzione domiciliare per diversi reati per droga e contro il patrimonio, non aveva rispettato i limiti e le prescrizioni imposte dall’Ufficio di Sorveglianza. E’ stato quindi portato in carcere a Sanremo.