Come insegnare ai bambini a cantare: ecco come iniziare

Insegnare ai bambini a cantare fin da piccoli può favorire un amore per la musica per tutta la vita. Si può cominciare con chiavi di base o con canzoni ed esercizi. Il canto è un'abilità tecnica, quindi di sicuro professionista può aiutare tanto a sviluppare davvero la voce dei bambini. Tuttavia, anche senza l'aiuto di un esperto, i bambini possono imparare ad amare l'arte del canto.

Come insegnare a cantare ai bambini

Prima di iniziare a praticare il canto, chiedi ai bambini di fare un respiro profondo e poi sbadigliare per evitare tensioni durante il canto. Inizia facendo inspirare con il naso ed espirare con la bocca ad intervalli regolari, la respirazione è una parte molto importante in quanto aiuta i bambini a capire come regolare il respiro mentre cantano. Dopo la respirazione si può cominciare a fare pratica con le note. Ovviamente all'inizio non è importante cercare la perfezione ma, anche con l'aiuto di strumenti e registrazioni, eseguire al meglio le note e lavorare dopo di più sulla precisione. I bambini, specialmente quelli piccoli, imparano attraverso la ripetizione, quindi è fondamentale rendere il canto una parte quotidiana della routine familiare, quindi canta tutto il giorno ninna nanne, canzoni per bambini e lascia che vedano altri bambini cantare e esibirsi. Un'ottima abitudine è ascoltare musica come sottofondo mentre i bambini giocano o fanno i lavoretti in casa. Questo aiuterà a rendere la musica parte integrante delle loro vite. Per mantenere i bambini coinvolti, offri piccole ricompense durante il gioco, non importa che si tratti di giochi, dolcetti o altre attività che ti hanno richiesto di svolgere. Anche inventare inventare nuove canzoni è una buona pratica. I testi possono prendere spunto da situazioni di fantasia, mondi magici, ma anche melodie familiari o classiche.

Insegnare ai bambini a cantare: come iniziare?

L'attitudine alla musica è maggiore tanto di più quanto è stata maggiore l'esposizione alla musica tra la nascita e l'età di 7 anni. Ognuno nasce con un certo livello di attitudine musicale o potenziale. Bisogna far approcciare i bambini alla musica come uno sport, quindi con allenamento e curiosità in funzione di un miglioramento futuro. Cantare fin da subito davanti ad amici e parenti aiuta a vincere la timidezza e ad ottenere feedback sinceri per continuare a migliorare. I bambini hanno semplicemente bisogno di un po 'più di aiuto e supporto per scoprire e sviluppare la loro voce, spesso non si tratta di una mancanza di abilità o di potenziale, ma semplicemente una mancanza di esperienza e sviluppo vocale.

Quali strumenti utilizzare per insegnare a cantare ai bambini

La prima cosa da sviluppare non è l'abilità ad utilizzare uno strumento ma la passione per la musica. Gli strumenti sono utilissimi, specialmente nel creare interesse e curiosità nei bambini più piccoli. Una bella idea regalo potrebbe essere il karaoke con microfono per bambini perché stimola il canto in gruppo, facilita l'ascolto della musica e da anche la possibilità di riascoltare le proprie prestazioni canore. Cantare da soli e con gli altri aiuta i bambini a imparare a controllare e modulare le loro voci e a sviluppare una maggiore consapevolezza personale.

Filastrocche da cantare per bambini

La cosa più semplice è partire da cose già conosciute, ad esempio le musiche dei successi Disney o dalle filastrocche. Per un bambino sarà estremamente naturale cantare il "doo doo doo doo" di Baby Shark, o canticchiare sulle note del jazz degli Aristogatti. Puoi andare sul sicuro anche con canzoni della baby dance che l'hanno fatto saltare.

Lezioni di canto per bambini

Molte associazioni e scuole offrono lezioni di canto gratuite. Anche un coro potrebbe essere una buona idea. Le attività musicali oltre la scuola legate al canto potrebbero essere una band o anche un corso di musica per aiutare a sviluppare le capacità di canto del bambino. Se ne hai la possibilità puoi pagare un insegnante di canto per migliorare anche tecnicamente fin da subito. Un insegnante di canto personale può essere prezioso quando si tratta di insegnare ai bambini a cantare. Puoi anche decidere di cercare lezioni online che sono spesso più economiche degli insegnanti di canto professionisti, ma che ti permettono di avere molti materiali a disposizione e valutazioni occasionali da parte di un vero istruttore.

I bambini più bravi dell mondo a cantare

E' sempre bello assistere ad un bello spettacolo, ma ancoora di più se il performer è un bambino. Sul web e intorno a noi ci sono tantissimo bambini che fin da piccoli mostrano abilità fuori dal comune o comunque notevoli per la loro età anagrafica. Un dei video più visti sul web è quello di un piccolo batterista di appena 3 anni che suona senza timore insiema ad una vera orchestra.