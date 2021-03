Densità di imprese di stranieri nel 2020: la Liguria spicca al secondo posto in Italia alla provincia di Imperia il primato locale

La Liguria è al secondo posto in Italia per densità di imprese di stranieri. Unicamente la Toscana ha una quota superiore: il 14,5% a fronte del 14% della Liguria, dove le aziende che fanno capo a uno o più stranieri sono 22.519 al 31 dicembre scorso, ancora 778 in più rispetto a un anno prima. Lo hanno censito Infocamere e Unioncamere. Dalla loro rilevazione, fra l'altro, emerge che le imprese straniere a fine 2020 sono 46.373 in Piemonte (1.637 più che al 31 dicembre 2019) e 713 in Valle d'Aosta (+17). La quota piemontese è del 10,9%, mentre è del 5,8% quella valdostana. In totale, nelle tre regioni del Nord Ovest, le imprese straniere sono 69.605 al 31 dicembre appena passato, 1.732 più di dodici mesi prima.

In Italia è straniera una impresa su dieci. Documentandolo, Infocamere e Unioncamere precisa che l’imprenditoria immigrata guida oltre 630mila aziende (+2,9%): tre su quattro sono individuali. In aumento sono, in particolare, gli imprenditori provenienti da Nigeria, Pakistan e Albania, mentre sono in calo più marcato quelli originari della Cina e del Marocco che, comunque, insieme alla Romania restano in termini assoluti la business community straniera più numerosa nel nostro Paese.

Il commercio al dettaglio è l’attività in cui si cimenta un’impresa straniera su quattro. Ma è nei settori della telecomunicazione e della confezione di articoli di abbigliamento che l’impreditoria immigrata raggiunge il peso più elevato sul totale delle imprese dei vari comparti (rispettivamente 32,8 e 32,5%).

Tornando al Nord Ovest, la disaggregazione dei dati mostra che la provincia dell'area con la quota più alta di imprese di stranieri è Imperia, con il 16,9%, corrispondente a 4.435 aziende, 145 più che al 31 dicembre 2019. Al secondo posto per densità è Genova con il 14,4% (12.353 imprese) e al terzo Novara con l'11,6% (3.397). Seguono, nell'ordine: Torino col 12,7% (27.980), La Spezia con l'11,7% (2.429), Savona con l'11,6% (3.402),Asti con il 10,6% (2.453) come Vercelli (1.684), Alessandria col 10,5% (4.403), Verbania con l'8,9% (1.137), Biella col 6,5% (1.122), Cuneo col 6,3% (4.197) e, fanalino di coda, Aosta col 5,8% (713).

Proprio quella di Aosta, però, è la provincia del Nord Ovest che ha fatto registrare il maggior tasso di crescita di imprese straniere nel 2020: 5,7%, corrispondente a 41 aziende in più. Quindi, vengono Torino (+4,8%, pari a 1.288 imprese), Alessandria (+3,8% e 161), Cuneo (+3,7% e 154), Imperia (+3,5% e 145), Savona (+3,3% e 110), Genova (+3,3% e 394), La Spezia (+3,2% e 75), Asti (+2,8% e 68), Verbania (+2,8% e 31), Novara (+2,7% e 90), Vercelli (+1,9% e 32), infine Biella (+1,3% e 14).