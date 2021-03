Genova: ancora una protesta contro le misure anti-Covid, ma cala la partecipazione (Foto e Video)

Dopo la manifestazione con corteo e i blocchi stradali di lunedì scorso, va di nuovo in scena la protesta di imprenditori, esercenti e lavoratori dei settori maggiormente danneggiati dalle misure che i Governi hanno messo in campo per contrastare la pandemia da Coronavirus, anche se oggi i manifestanti scesi in piazza sono molti meno.

Imprenditori e lavoratori dopo una trentina di minuti di presidio hanno dato vita a un corteo improvvisato per le strade del centro cittadino, dirigendosi verso piazza Corvetto dove hanno bloccato il traffico.

La mobilitazione coinvolge esponenti di tutti i settori economici danneggiati dalla crisi a partire dai ristoratori, ma poi anche il mondo del fitness, dello sport, dello spettacolo e della cultura. In piazza, solidali con le richieste della protesta, anche i taxisti.

Nei confronti delle istituzioni le richieste sono sempre più fondi a sostegno delle imprese in difficoltà e il ritorno quanto prima alla normale facoltà di lavorare per tutti, pur con l'applicazione di tutti i protocolli di sicurezza possibili.

La diretta della manifestazione: