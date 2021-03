Covid in Liguria: 19 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e tre morti in provincia di Imperia

Per quanto riguarda gli altri dati della provincia di Imperia : cala il totale dei positivi, 902, ovvero 5 in meno rispetto a ieri; crescono, invece il numero dei pazienti Covid ricoverati in Ospedale a Sanremo, 4 in più e il dato dei soggetti in sorveglianza attiva, 90 in più, pari a 1.320.

Ospedalizzati: 660 (+15); 58 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 116 (+4); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 143 (+8); 10 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 153 (+2); 17 (+2)in terapia intensiva

Galliera - 62 (+6); 2 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 76 (+1); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (-4); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 61 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.364 (+58)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 75.030 (+252)

Deceduti: 3.803 (+8)