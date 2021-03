Ventimiglia: da oggi via Bligny cambia il senso di marcia, nella notte gli ultimi lavori e la segnaletica (Foto)

Come annunciato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale, da questa mattina è cambiato il senso di marcia in via Bligny a Ventimiglia.

Nel corso della notte gli operai del Comune hanno lavorato per la sistemazione dell’arteria e per la tracciatura della segnaletica orizzontale e, questa mattina, la strada è percorribile da via Aprosio in direzione di via Roma e lungoroya G. Rossi.

Secondo l’Amministrazione frontaliera il cambio di direzione servirà ad alleggerire il traffico in via Aprosio e consentirà agli automobilisti di arrivare sul lungoroya.