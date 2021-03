Il sanremese Roberto Pecchinino nominato responsabile 'Seniores' provinciale di Forza Italia

Giuseppe Costa, responsabile regionale del movimento ‘seniores’ di Forza Italia, ha nominato responsabile della provincia di Imperia degli ‘azzurri’, Roberto Pecchinino.

“Anima e pilastro fondamentale del comitato provinciale di Forza Italia – evidenzia il commissario provinciale Simone Baggioli - da sempre si è dimostrato vicino al movimento e capace di lavorare in squadra. Anche grazie alla sua collaborazione, in provincia di Imperia abbiamo ottenuto, alle scorse regionali, un risultato eccezionale (9%). Da parte mia un augurio di buon lavoro a Pecchinino”.

“Sono certo – ha invece detto Costa - che potrai svolgere una fattiva opera di organizzazione territoriale per i Seniores e di promozione e diffusione dei valori e dei programmi di Forza Italia in particolare per la fascia di popolazione da te curata, in stretta sintonia con le direttive di Forza Italia e del suo Presidente Silvio Berlusconi”.