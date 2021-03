Ventimiglia: nuova passerella sul Roya, dalla storia di un simbolo all'appello di Scullino a Toti

Dalla sua storia al futuro la passerella sul Roya è uno dei simboli emblematici della città di confine. La prima, in ferro, su progetto dell'Ing. Giacomo Valletta, è stata costruita nel 1893 e nel 1943, durante l'occupazione tedesca, venne demolita per costruire cannoni. Tra il 1950 e il 1951, il Genio Civile provvide a costruire la seconda passerella, questa volta in cemento che il fiume Roja distrusse, il 14 novembre del 1958, durante una disastrosa alluvione. La terza passerella è stata costruita nel 1960 crollata durante la tempesta "Alex" del 2-3 ottobre scorsi.



Adesso, in concomitanza con la presentazione del progetto della nuova passerella, il sindaco Gaetano Scullino fa appello al governatore regionale Giovanni Toti affinché venga nominato un commissario per rendere più celere la procedura di ricostruzione, come è stato fatto per le opere della città di Genova come il ponte San Giorgio: “Auspico l'intervento di un commissario, naturalmente la scelta va alla Regione, abbiamo visto cosa significa averne uno, come nel caso della città di Genova”.



In questo modo si accelererebbe la procedura di 6-7 mesi. E ora non resta che attendere una risposta da Genova.