Imperia: il Sindaco ricorda le vittime del Covid, un minuto di silenzio e bandiera a mezz'asta (Foto e Video)

Un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta in tutti i Comuni d’Italia oltre che nelle diverse Istituzioni del paese. Il Premier Draghi a Bergamo, città simbolo del marzo e aprile scorso. In questo modo il nostro paese ha ricordato, questa mattina alle 11, le vittime del Covid-19.

Un anno fa scorrevano le immagini delle bare sui mezzi dell’esercito a Bergamo, ma le vittime sono state poi migliaia e non ne dobbiamo dimenticare nemmeno una. Ma quelle immagini sono e resteranno il simbolo della tragedia che ha colpito il nostro paese e il mondo intero.

Nella nostra provincia tutti i comuni hanno messo le bandiere a mezz’asta e le chiese hanno suonato a lutto. A Imperia il Sindaco, Claudio Scajola, ha reso omaggio alle vittime insieme al Comandante della Polizia Municipale: “Il ricordo di un anno terribile, per sconfiggere un nemico sconosciuto. Una prova difficilissima per tutti, in primis i medici e gli operatori sanitari anche se nell’ultimo periodo ci siamo abituati a 300/400 morti al giorno come se fosse una routine. Siamo all’ultimo miglio e dobbiamo avere atteggiamenti virtuosi per capire che possiamo sconfiggerlo rispettando le regole e con questo vaccino, che è l’unica arma che ci salverà. Sono fiducioso in un avvenire splendido e con un paese che avrà una forte ripresa ma dobbiamo comportarci bene in quest’ultimo periodo. Credo e spero che questa pandemia ci abbia fatto cresce ulteriormente e che ogni uomo abbia capito con attenzione qual è il valore dell’uomo e della vita”.