Imperia: discussione in Consiglio per un 'Pet-Stop', Falbo "Ennesimo show propagandistico di Imperia al Centro"

“Nell’ultimo comunale abbiamo assistito all'ennesimo show propagandistico del gruppo ‘Imperia al centro’. Il consigliere Verda, nello specifico, ha presentato la mozione denominata Pet-stop con l'intento di concedere un parcheggio gratuito presso le cliniche veterinarie presenti in città per agevolare i cittadini che vi si rechino in emergenza”.

Interviene in questo modo il Consigliere di maggioranza, Giuseppe Falbo (Area Aperta). “Un argomento così complesso – prosegue Falbo - merita di essere maggiormente studiato e non dovrebbe essere utilizzato per darsi visibilità speculando sulla sensibilità di chi ama gli animali. Gli studi veterinari, vorrei ricordare, sono operatori economici privati e pertanto come tutti gli altri, devono attenersi a quanto stabilito dal codice della strada. Inoltre, essendo, organizzazioni private sono loro a dover decidere sulla loro locazione in maniera tale da agevolare tali necessità”.

“Proposte così sterili e superficiali – termina il Consigliere di maggioranza - rischiano di far perdere tempo prezioso all'Amministrazione sui temi decisivi per il futuro della nostra città. Il nostro Sindaco è da sempre attento a questo tipo di problematica e pronto ad ascoltare idee e suggerimenti, ma per voi di Imperia al centro è stato più importante ottenere un like in più sui social che la concreta risoluzione della problematica evidenziata”.