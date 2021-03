Sanremo: le spiagge dalla Foce a Pian di Poma cambiano volto con due nuovi moli e lavori per quasi 2 milioni di euro (Foto)

I lavori per la costruzione dei due nuovi moli

Le spiagge dalla Foce a Pian di Poma sono pronte a cambiare volto per l'estate 2021, quella che si spera sia simbolo della definitiva ripartenza.



Da qualche giorno è iniziato l'intervento del Comune per il ripascimento previsto con il co-finanziamento della Regione, un intervento da 1 milione e 750 mila euro che in questi primi lavori prevede la demolizione dei due moli esistenti da parte della 'Trani Scavi', ditta incaricata.

La zona interessata dal ripascimento riguarda il tratto di lungomare che va dalla Foce fino a Pian di Poma, maxi progetto del Comune di Sanremo per l'estate 2021. L'unica zona del litorale matuziano che in quest'anno vedrà un intervento così massiccio.