Statale 20 del Tenda: lavori in Francia e Italia, Anas "La strada provvisoria sul colle è stata realizzata da noi"

“I francesi, tra i tanti cantieri aperti dopo l’alluvione, hanno realizzato anche una strada, provvisoria, che comunque giunge sino all’imbocco della canna del tunnel e, contestualmente, al cantiere del ‘Tenda bis’. La strada di servizio è stata realizzata da Anas per consentire la prosecuzione dei rilievi e dei sondaggi finalizzati a raccogliere i dati per la progettazione della prosecuzione dei lavori”.

Interviene in questo modo Anas, dopo il nostro articolo di ieri (QUI), relativo agli interventi che vengono realizzati sulla Statale 20 del Tenda, da parte francese. Senza dimenticare che, sempre da parte transalpina è stata annunciata la riapertura tra Breil sur Roya e Olivetta San Michele tra aprile e maggio.

Anas, infine, conferma che anche la strada statale 20 del Tenda, in questo caso in territorio piemontese, ha riportato gravi danni a causa dell’alluvione di ottobre e che “Grazie al nostro impegno ininterrotto è stato possibile ripristinare completamente la viabilità in tempi brevi, entro dicembre 2020, consentendo la ripresa regolare dei collegamenti tra tutti i comuni attraversati”.