Da Imperia a Milano: Emporio 'Risorgimento', la Fratelli Carli con il secondo negozio metropoli lombarda

Per Fratelli Carli, la storica azienda olearia ligure, che dal 1911 vende direttamente al consumatore e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si tratta del 17° punto vendita in Italia.

Attualmente la città di Milano ospita due punti vendita della catena retail di Fratelli Carli, questo in zona Risorgimento e l’altro in zona Wagner, in Via Marghera 14.

Fratelli Carli ha fondato il proprio modello di business puntando per oltre un secolo sulla vendita diretta al consumatore, senza intermediazione distributiva, intuendo che il rapporto diretto con la clientela e la possibilità di conoscere le preferenze di ogni acquirente sarebbero stati vincenti per i propri prodotti.

Nell’ultimo decennio, a questo canale - che pur rimane fondamentale - l’azienda ha deciso di affiancare punti vendita fisici, dove incontrare nuovi consumatori e consentire loro di vivere un’esperienza completamente immersiva tra i valori e le peculiarità della marca.

Oggi gli Empori della catena di proprietà sono 17 in tutt’Italia e sono a Imperia, Genova, Milano-piazza Tricolore, Milano-via Marghera, Monza, Como, Varese, Orio al Serio, Pavia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta, Padova, Piacenza e Bologna.