Vaccinazione verso gli over 80: quattro medici di grande esperienza ci 'mettono la faccia' (Video)

Prosegue in Asl 1 la campagna di vaccinazione dedicata alla popolazione Over 80. Come in diverse parti d’Italia o la Liguria stessa che ha avuto l’archistar Renzo Piano, anche in provincia di Imperia ci sono ben quattro testimonial per la seconda fase della campagna di vaccinazione.

Così alla campagna di sensibilizzazione, indirizzata agli over 80, per il vaccino, ci hanno messo letteralmente la faccia e il braccio, quattro medici in pensione. Si tratta del dottor Francesco Alberti presidente dell’ordine dei medici della provincia di Imperia, il dottor Natale Bettegazzi, la dottoressa Carla Gatti e il dottor Alessandro Fontana.

L’Asl 1 ha realizzato una breve video-intervista ai medici in pensione, i quali spiegano le motivazioni sul perché è giusto fare il vaccino, in modo da coinvolgere tutti quegli Over 80 esitanti nel fare il vaccino.