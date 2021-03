Tra luci spente e intermittenti il tunnel della pista ciclabile tra Sanremo e Ospedaletti resta un pericolo per pedoni e ciclisti (Foto e video)

Che la pista ciclabile sia stupenda e un'attrazione per chiunque, da sempre, è innegabile ed evidente a tutti. In periodi non sospetti, e dunque pandemia a parte, ogni weekend almeno, attira amanti delle due ruote, passeggiatori e turisti ad ammirare gli splendidi paesaggi di cui si può godere la vista semplicemente voltandosi verso il mare che accompagna quasi l'intero percorso.

Il tunnel che parte da Ospedaletti e collega la città con quella di Sanremo è suggestivo nonostante non offra alcuna vista panoramica. Fra mattoni storici e ricordi della celebre Milano-Sanremo sia sull'asfalto che attraverso la cartellonistica, manche qualche accorgimento in termini di manutenzione e sicurezza.

In alcuni punti le luci dei neon risultano spente oppure intermittenti costringendo i ciclisti e sportivi a rallentare con ovvi pericoli. Un dettaglio che chiaramente non passa inosservato. Una importante questione di sicurezza per un luogo pieno di bellezza.