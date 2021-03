Ventimiglia: il gruppo "Reading & Drama" celebra la festa della donna con un video

Il gruppo cultural-teatrale di Ventimiglia, "Reading & Drama" ha girato alcuni video di teatro, poesia e musica con ambientazioni ventimigliesi. I video dal titolo "Note, parole e rime per l'8 marzo" ha il patrocinio del Comune.





L'associazione teatrale creata da Lilia De Apollonia 12 anni fa, riunisce appassionati di prosa e letteratura, ma anche di musica. Nata inizialmente come gruppo di lettura in biblioteca, vista l'impossibilità di recitare in spazi aperti come fatto l'estate scorsa, né tantomeno in luoghi al chiuso, vuole portare come fatto in passato, le voci le rime e le note di autori importanti, anche attuali. - spiegano dal collettivo - Sono tutti omaggi alla donna, per non far perdere ai cittadini l'abitudine a messaggi poetici e letterari, anche se non saranno dal vivo".Il gruppo ha proposto una scelta di grandi autori: da Dante a Leonardo da Vinci, da Shakespeare a Moliere, a Neruda e Piumini. "Come chicca c'è anche una poesia in ventimigliese recitata dall'autore Gallinella e poi da un'attrice in italiano. I video sono stati girati in luoghi simbolo della cittadina: la stazione ferroviaria, il chiostro, i giardini, il paesaggio della foce, i quadri di un pittore locale Ambrogio Porcheddu, nella sede Anpi. - ricordano - Il quadro iniziale che riassume lo stile della Liguria è di Fabio Berro"."Gli interpreti del circolo che hanno partecipato ai video sono: Enza Manna come cantante, Paola Giolli, Giada Mei, Carlo Gallinella, Graziella Tufo e Marco Corradi, oltre alla regista Lilia. Carlo Ormea, sanremese musicista e cantautore, ha cantato ed accompagnato. Gli auguri alle donne con rime e note anche direttamente dal luogo per riflettere sensibilmente. Il gruppo ringrazia l'ingegner Alessandro Casagrande, Marco Scullino console rappresentante Compagnia ventimigliese, e l'amico Valter Pettorossi" - concludono dal gruppo.