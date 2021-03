Per la festa della Donna, domani domande e risposte in diretta a cura di Cia Agricoltori Italiani Liguria

In occasione della Festa della Donna, domani, alle ore 18.45, sulla pagina Facebook di Cia Agricoltori Italiani Liguria domande e risposte in diretta con Federica Crotti, presidente di Turismo Verde - Cia Liguria che raggruppa gli agriturismi della regione, Barbara Fidanza, presidente regionale di Donne in Campo - Cia, l'Associazione di imprenditrici e donne dell’agricoltura.

Da Ventimiglia a Sarzana interverranno numerose imprenditrici liguri per raccontare storie di imprese in rosa. Conclusioni di Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria.