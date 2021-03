71° Festival di Sanremo: il sindaco Biancheri il giorno dopo la finale “Farlo è stato un mezzo miracolo, segnale che l'Italia va avanti”

È il giorno dei bilanci per la 71ª edizione del Festival di Sanremo, la più difficile nella sua lunga storia.

Stanco ma emozionato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha così esordito in conferenza stampa: “Quello che è successo è stato un mezzo miracolo, vedere Amadeus e Fiorello sul palco con una galleria vuota, un protocollo sanitario così complesso, con il senno di poi dico che abbiamo fatto un lavoro straordinario. Un’organizzazione straordinaria e coraggiosa. Anche per la città non è stato semplice, sta lottando come tutto il resto d’Italia”.

“Potete immaginare che cosa significa in questo contesto portare un Festival in città - ha aggiunto - mi auguro che tutto questo possa essere l’inizio, la ripartenza. È per quello che ci siamo impegnati per far sì che si facesse, lasciare un traccia e un impulso che l’Italia va avanti. Mai come quest’anno siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto con la Rai per le collaterali e per portare l’evento anche fuori dall’Ariston quando si poteva. Vedere la città deserta porta a delle riflessioni, per il Festival è necessario investire sulle collaterali, non sono antagoniste del Festival”.

E, infine, un ringraziamento ad Amadeus: “Quello che hai fatto per la città è importante, capisco bene lo stress che hai avuto in questi mesi. Avete portato a termine un’edizione fantastica per il segnale a tutto il Paese”.