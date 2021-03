Sanremo: ubriaco si mette alla guida di un furgoncino della Rai e fa 'strike' in via Carli, intervento della Polizia (Foto)

Si mette alla guida di un furgoncino in totale stato di alterazione alcolica e fa ‘strike’ di scooter in via Carli, distruggendo parzialmente anche il dehors del ristorante ‘La maison de Nat’.

E’ accaduto questa sera ad un uomo di 51 anni di Roma che, alla guida di un furgoncino della Rai che, dopo aver imboccato via Carli per andare in via Roma, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro gli scooter prima e contro il dehor poi.

L’uomo, una volta accortosi di quanto aveva combinato, è sceso dal mezzo, tirando su gli scooter e cercando poi di ripartire con il mezzo. Questo non si è rimesso in moto e il 51enne ha così tentato la fuga a piedi.

Nel frattempo è arrivata la Polizia che ha braccato l’uomo in corso Mombello. E’ stato preso prima in consegna dalla Croce Rossa mentre poi verrà portato in Commissariato.