Coronavirus: torna a crescere il tasso di positività (8,60%), in provincia 67 positivi e sale il numero delle terapie intensive

Cresce nuovamente, dopo il calo di ieri, il tasso di positività nella nostra regione, e in provincia di Imperia crescono ancora, seppur di poco, i positivi al Covid. Sono 384 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria quest’oggi, a fronte di 4.460 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.623 antigenici rapidi), uno ogni 11,61 pari al 8,60%.

In provincia di Imperia sono 67 i nuovi positivi e, quest’oggi dopo tanto tempo, la nostra è la terza provincia ligure in valore assoluto, dietro Genova (161) e Savona (111). Rimane dietro Spezia, con 42 positivi. Sono stati 6 i morti, tra il 3 marzo e ieri, tra i quali una donna di 86 all'ospedale di Sanremo.