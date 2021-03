Dal Principato di Monaco: superati i 2.000 casi di Covid, ma è stato vaccinato il 22,23% della popolazione

Dodici nuovi casi positivi al Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, che vede sfondare quota duemila casi, arrivando a 2.009 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera, in ospedale, sono 35 i pazienti ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva. Da registrare altre 40 guarigioni oggi, per un numero totale di guariti che arriva a 1.810. Sono infine 76 le persone seguite a casa.

L’aggiornamento settimanale sulla vaccinazione attuata nel Principato vede, a ieri 8.449 vaccinati, pari al 22,23% della popolazione. Il richiamo è stato eseguito per 7.163 persone, ovvero l'84,78% dei vaccinati.