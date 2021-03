Covid in Liguria: dimezzato il numero di nuovi positivi (48) in provincia di Imperia in 24 ore

Ospedalizzati 573 (-17); 56 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 113 (-1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 89 (-5); 8 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 133 (-6); 20 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 49 (-); 2 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 70 (-); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 43 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 73 (-1); 5 (-) in terapia intensiva