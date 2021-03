Covid: in una settimana Taggia passa da 76 a 93 positivi, nessun focolaio

Taggia passa da 76 a 93 positivi in una settimana. Un dato esponenziale allarmante questo sulla diffusione del Covid in questo comune di circa 14mila abitanti. Poco più di un mese fa, il 21 gennaio, erano 47. Ad ogni modo la crescita non è riconducibile alla presenza di focolai o a situazioni emergenziali particolari.

"È un dato in aumento che fa percepire la serietà del momento e la necessità di adottare oggi ancor di più comportamenti responsabili. - ha sottolineato il sindaco Mario Conio - È evidente come il prolungarsi di questa situazione stia causando enormi difficoltà a tutti quanti, ingenerando in tutti noi preoccupazione e nervosismo".

"Da parte mia credo sia il momento di provare a mettere da parte le polemiche e di cercare, ciascuno per il ruolo che ricopre e per le proprie possibilità, di dare il proprio contributo. - aggiunge - L’amministratore pubblico con scelte assennate, il politico con misure che possano salvaguardare le nostre famiglie, il singolo cittadino con comportamenti che non mettano a rischio la propria salute e quella di chi gli sta vicino".

"Ciascuno di noi ha una sua piccola parte di responsabilità. Soltanto con l’impegno collettivo di tutti possiamo sperare di chiudere questa dolorosa pagina in tempi ragionevoli. - ricorda il sindaco, poi l' appello ai cittadini - Vi chiedo di prestare grande attenzione e, come di consueto, vi ricordo l'importanza dei corretti comportamenti da seguire e che sono:

- utilizzare costantemente le mascherine;

- utilizzare gel igienizzanti per le mani;