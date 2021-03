Ventimiglia: opere in favore del verde pubblico e manutenzione urbana, Scullino “Lavoro instancabile degli operai comunali”

L’Amministrazione punta al verde pubblico occupandosi della piantumazione di nuove piante tra cui magnolie, jacarande e pini. Il verde pubblico, da sempre, obiettivo e impegno del Comune è uno dei punti fondamentali per rendere la città ancora più bella.

Il Sindaco Gaetano Scullino racconta: “Bisogna ragionare sul verde pubblico. Dal mese di febbraio abbiamo cominciato a piantare 34 magnolie sul lungo Roya, Via Tenda e Roverino e poi 8 jacarande, 4 nei giardini dei Martiri delle Foibe e 4 nei giardini pubblici. L’azienda di Ventimiglia dei fratelli Ghione inoltre offre circa 300 piantine di rose. È il mese giusto per piantare".

Saranno riconvertite 7 aiuole spartitraffico. Sarà rimosso il terreno in cui non arriva acqua e verrà applicata una pavimentazione con autobloccanti. Grande manutenzione che rifà il look anche alla pista ciclabile, la segnaletica orizzontale e quindi anche le nuove strisce dei parcheggi e la consueta pulizia cittadina. Instancabile lavoro comunale in favore dei suoi cittadini.