Sanremo: titolare di un bar organizza consegna di cibo in beneficenza dopo il ritorno in zona arancione

"Stiamo cercando di organizzarci per portare la spesa, che ci ha fatto fare il signor Toti per tutta la settimana del Festival, a chi ne ha bisogno. La daremo in beneficienza, ma non dovranno ringraziare noi: è il nostro governatore che devono ringraziare".

Lo annuncia dall’agenzia Ansa Mauro Natta, titolare del Bar ‘Cocoon’ di via Cavour a Sanremo. Insieme a un gruppo di altri titolari di bar e ristoranti sta organizzando per venerdì la distribuzione delle scorte di cibo acquistate per la settimana del Festival a enti di beneficienza.

“Cercheremo di arrivare il più vicino all'Ariston – ha detto - e ci metteremo d'accordo per far venire un'ambulanza a cui consegnare i sacchetti della spesa, perché vengano distribuiti alla Caritas o ad altri enti assistenziali. Noi non contestiamo le misure restrittive ma solo l’essere tornati in giallo e poi di nuovo in arancione con scarso preavviso. Solo stamattina mi sono arrivati 800 euro di merce deperibile che dovrò regalare".