Coronavirus: nuova impennata di positivi nella nostra provincia (108) e cresce anche il tasso di positività

Cresce, seppur di poco, il tasso di positività al Covid-19 nella nostra regione mentre continua a crescere il numero di nuovi positivi in provincia di Imperia, rispetto ai giorni scorsi.

Sono infatti 368 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 4.711 tamponi molecolari (oltre ai 2.725 tamponi antigenici rapidi) eseguiti oggi, uno ogni 12,8 pari al 7,8%. Sfonda il muro dei 100 contagiati in un giorno la nostra provincia, arrivando a quota 108, poco al di sotto di Genova, che ne conta 116. Cresce anche la provincia di Spezia con 94 mentre Savona è a 48.

Sono 15 i morti segnalati oggi, ma riferiti al periodo compreso tra il 27 febbraio e ieri. Di questi nessuno è riferito alla nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 940.261 (+4.711)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 113.144 (+2.725)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 78.992 (+368)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.090 (+75)