Sanremo: chiusura di bar e ristoranti, il Sindaco "Oggi mi incontrerò con loro per capire il da farsi" (Video)

“Il problema non sta sul fatto che da domani si torni in arancione, perché se ci sono dei dati sanitari che portano una città a una soglia di rischio è ovvio che partano alcune azioni. Il problema è che sabato saremmo dovuti entrare in zona gialla e i ristoratori non riescono più a capire nell’arco di tre giorni come possano cambiare fasce da giallo ad arancione, che determina un problema con le scorte”.

Lo ha detto oggi il Sindaco Alberto Biancheri, nel corso dell’incontro stampa istituzionale della Rai dopo la prima serata del Festival di Sanremo. La risposta è stata data al collega de La Stampa, Luca Dondoni, che chiedeva dove si poteva andare a mangiare da domani, con la chiusura dei locali.

“Sino a questa notte mi sono sentito con Toti – ha detto Biancheri - e questo pomeriggio mi incontrerò con i ristoratori per cercare una soluzione. Mi auguro che questo non sfoci in una protesta”. Dondoni ha anche riferito alcuni ristoratori sarebbero pronti a bloccare l'ingresso dei cantanti all'Ariston.

“Credo che le mense aziendali e il delivery - ha detto Biancheri al nostro giornale - proseguano regolarmente ma il problema è che la rabbia dei ristoratore è giustificabile, per il cambio di fascia in poche ore. Era meglio non illudere nessuno in questo momento difficile e delicato. Noi non siamo in disaccordo sulla decisione ma sulla chiusura in poche ore. Penso che la scelta politica sia molto marginale ma solo presa in base ai dati. Ho parlato fino a notte fonda con il Presidente e oggi mi confronterò nuovamente con lui ma vedo una situazione molto complessa”.