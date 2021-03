Ventimiglia: una super Giuria per il concorso di scultura ‘Il Corsaro Nero tra realtà e fantasia’

Ci sarà anche il pronipote di Camille Pissarro, artista francese tra i maggiori esponenti dell’impressionismo, nella importante e qualificata Giuria che andrà a valutare i bozzetti partecipanti al concorso per la realizzazione di un'opera scultorea a Ventimiglia dedicata al mitico Corsaro Nero.

Insieme a Joachim Pissarro, storico dell’arte e che conosce e ama l’estremo ponente da più di vent’anni, direttore della Hunter College Galleries di New York, curatore della Mostra ‘Monet and the Mediterranean‘ nel 1997 al Kimbell museum di Fort Worth (Texas) e presentatore del catalogo della recente e applauditissima mostra ‘Monet. Ritorno in Riviera’ a Bordighera e Dolceacqua, altri nomi di alto profilo si associano come quello di Arturo Galansino, noto critico d’arte, curatore di mostre a livello internazionale, esperienze al Louvre e alla National Gallery di Londra, direttore generale della Fondazione di Palazzo Strozzi a Firenze.

A presiedere la Giuria sarà l’imprenditore olandese Robert Thielen, l’uomo che sta scommettendo su Ventimiglia, che si è innamorato di questo territorio e che con il grande progetto ‘Borgo del Forte’ (sponsor dell’iniziativa) intende contribuire fortemente al rilancio della città, e grande appassionato d’arte. Al suo fianco il sindaco Gaetano Scullino, da subito entusiasta dell’iniziativa e pronto a sostenerla. Il quinto giudice sarà Gianmarco Puntelli: docente, affermato ricercatore, storico dell’arte e giornalista.

L’idea del concorso nasce da un Comitato di realtà cittadine, culturali e imprenditoriali, che, con il patrocinio del Comune, sta raccogliendo l'interesse di una nutrita schiera di affermati artisti. Sono già una ventina i bozzetti arrivati da mezza Italia e anche dall’estero.

Raccontano il Corsaro Nero, protagonista di mirabolanti avventure nel mare delle Antille, nonché Signore di Ventimiglia, città dalla cui storia il genio dell'autore Emilio Salgari ha quantomeno tratto ispirazione. Un progetto di valorizzazione del personaggio che dopo diversi tentativi ora si concretizza e che, il 15 marzo, con l'apertura delle buste contenenti i bozzetti, registrerà una vera svolta. Ventimiglia celebrerà questa identità, nobiliare e geografica, omaggiando non solo lo spadaccino che combatteva per vendicare i suoi fratelli, quanto la sua fama letteraria, dovuta all'intuizione o agli approfondimenti storici del suo autore che scelse per Emilio di Roccabruna questa terra come patria, reale o immaginaria.

L’immagine del Corsaro Nero, i cui tormenti sono stati ulteriormente esplorati dai raffinati disegni di Emanuele Luzzati, può diventare una importante risorsa culturale e turistica per il territorio, e di questo sono fermamente convinti i promotori, convinti anche della necessità di una ‘cabina di regia’ che incanali idee e risorse mixando l'apporto di Istituzioni, associazioni e privati.

Sarà la super Giuria a compiere la selezione e a scegliere il progetto vincente. Dopodiché il Corsaro Nero diventerà una nuova ‘realtà’ a Ventimiglia.