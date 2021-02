Correre e aiutare le donne vittime di violenza. Sarah Giomi lo spiega a ‘2 ciapetti con Federico’

Si può correre o camminare e contemporaneamente fare beneficienza? Sicuramente si. Ne è un esempio la Run4OttoMarzo in programma la prossima settimana dal 4 all’8 marzo. A presentarla, durante un’intervista a ‘2 ciapetti con Federico – on the road’ , realizzata non a caso correndo, è la campionessa di atletica Sarah Giomi.

“Si tratta di un evento organizzato a sfondo benefico dall’associazione Noi4You di Bordighera che con il proprio sportello aiuta, sia psicologicamente sia economicamente, le donne che sono state vittime di violenza – ha spiegato Sarah - Sarà quindi una corsa o una camminata per stare bene e fare del bene agli altri. Per le iscrizioni bisogna andare nella Sezione Eventi del sito www.iovedodicorsa.com, poi arriverà a casa un pettorale con cui farsi un selfie. Tra il 4 e l’8 marzo si potrà quindi percorrere 4 Km dove si vorrà. Bisognerà registrare il percorso ed il tempo impiegato perché ci saranno delle classifiche con i premi”.

Guarda l’intervista ‘di corsa’ integrale:

