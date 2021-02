Coronavirus: cresce ancora in Liguria il tasso di positività (9,62%), in provincia 100 nuovi positivi

Ancora una leggera crescita del tasso di positività al Covid quest’oggi nella nostra regione, rispetto a ieri. A fronte di 3.647 tamponi molecolari eseguiti (oltre ai 2.895 antigenici), sono risultati 351 positivi, ovvero uno ogni 10,39 pari al 9,62%.

Sempre elevatissimo il numero dei nuovi positivi nella nostra provincia, che oggi sono 100, rispetto ai 61 di Savona, i 150 di Genova e i 40 di Spezia. Sono 5 i morti segnalati oggi in Liguria (tutti riferiti a mercoledì), nessuno nella nostra provincia.