Incredibile ma vero: in Costa Azzurra un gruppo social per aggirare i controlli e comprare le sigarette in Italia

Un gruppo Facebook per ‘aggirare’ i controlli delle forze dell’ordine italiane ed entrare nel nostro paese per comprare sigarette e liquori nei negozi al confine e a Ventimiglia.

E’ questa l’idea che è venuta ad un 29enne di Cagnes sur Mer, piccolo centro della Costa Azzurra poco dopo Nizza, che ha approfittato dei social network per aggregare molti tabagisti come lui per scambiarsi informazioni. Con la pandemia, sia in Italia che in Francia, i controlli ai diversi confini sono decisamente aumentati e, in particolare, da una decina di giorni le forze dell’ordine italiane li hanno inaspriti, in particolare alla barriera della A10, presa fino a qualche settimana fa come un vero e proprio ‘porto franco’ dai residenti della Còte e anche oltre.

Viste le nuove restrizioni, che prevedono la presentazione di un tampone negativo nelle 72 ore precedenti o un motivo plausibile per passare il confine, il 29enne (che è a casa dal lavoro) ha studiato questo stratagemma, una sorta di ‘waze per le sigarette’, per scambiarsi informazioni. Nome in codice ‘Le sigarette in Italia’ e, dalla fine di gennaio il gruppo ha raggiunto i 3.500 membri e oltre 15.000 messaggi inviati.

L’idea al 29enne era venuta quando, insieme ad una amica, aveva tentato il viaggio, andata e ritorno, tra Cagnes sur Mer e Ventimiglia, per poter comprare un paio di stecche di sigarette che, in Italia costano la metà rispetto alla Francia. Una volta respinto al confine, ha tentato l’avventura in autostrada. Non trovando controlli è andato a Ventimiglia, comprato le sigarette e rientrato a casa. Dove ha aperto il gruppo Facebook.

Ha scritto sul social il modo con cui ha evitato i controlli ed il gruppo è esploso. Ora i membri si scambiano messaggi, evidenziando quando e dove i controlli sono assenti o, comunque, ridotti. E gli stessi si inviano pure le foto, a dimostrazione di essere arrivati a destinazione. Insomma il detto ‘fatta la legge, scoperto l’inganno’ non è solo italiano ma ora anche francese. E così tanti fumatori di tutta la Costa Azzurra, tra Mentone e Cannes ma anche fino a Tolone, si affidano ai colleghi di ‘vizio’ per poter entrare in Italia e capire se Polizia o Carabinieri sono appostati.

E, anche quando i membri non riescono a passare il confine, i messaggi o le foto servono agli altri per evitare di mettersi in marcia, come ha confermato uno di loro: “Leggere il gruppo mi ha risparmiato un sacco di guai. Partivo da Fréjus e fare il viaggio per niente sarebbe stato noioso e poco redditizio”. E c’è un altro che ha fatto di peggio e confessa: “Al confine la polizia italiana mi ha detto di tornare indietro. Ho finto di obbedire, ma sono comunque andato a comprare le mie sigarette. Sono rimasto a lungo davanti all'Eurodrink, tanto sapevo che non avrebbero passato la giornata lì. E, quando sono tornato, non c'era più nessuno”.