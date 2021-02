Sanremo: incontro tra Amadeus, il Sindaco e la Confcommercio per lo 'Spettacolo della ripartenza'

Un evento per la ‘ripartenza’ in collaborazione tra i commercianti di Sanremo, il Comune e la Rai. E’ questa l’idea che è in discussione questa mattina tra il Presidente della Confcommercio matuziana, Andrea Di Baldassarre (che l’ha lanciata), il Sindaco Alberto Biancheri e il Direttore artistico e presentatore del Festival, Amadeus.

L’incontro si svolge in videocall e mette sul tavolo l’idea per uno spettacolo che possa essere organizzato a Sanremo, quando ci sarà una svolta sulla pandemia e si potrà tornare ad avere uno show all’aperto con il pubblico, ovviamente quando saremo ad un punto avanzato della vaccinazione anti Covid-19.

Al momento non sono ancora trapelate informazioni in merito anche perché l’incontro è ancora in corso e potrà avere nuovi sviluppi con altri tavoli da organizzare in futuro. Difficile capire quando, come e dove possa essere organizzato. Forse solo il dove, ovvero nella splendida location di Pian di Nave. Quando? Sarebbe bellissimo quest’estate ma sembra difficile, con i ritmi attuali dei vaccini che si possa pensare di poterlo fare entro settembre.

Il come è proprio all’ordine del giorno dell’incontro di oggi. Poter contare su uno spettacolo del genere, se ben organizzato e promosso, oltre ad avere una vasta eco nazionale con la partnership della Rai, potrebbe avere anche un ‘tam tam’ mediatico fuori dai confini, per uno show che potrebbe essere davvero una ‘ripartenza’ dopo la pandemia.