Ventimiglia: proseguono i lavori per la nuova ciclabile e passeggiata a sbalzo

Continua il cantiere per la nuova pista ciclabile e passeggiata a sbalzo sul lungomare di Ventimiglia.

Macchine e addetti ai lavori sono all’opera per regalare a residenti e turisti un nuovo percorso che sia un’attrattiva in più per la città in vista della bella stagione. Sia gli amanti della bicicletta, sia i passeggiatori abituali potranno godersi un percorso esclusivo vista mare nuovo di zecca modificato e migliorato dalla creazione di un percorso pedonale con un ampliamento a sbalzo.

Il bando “Comuni in pista 2020” consegna ai cittadini un motivo in più per essere orgogliosi.