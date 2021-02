Sanremo: la Rai trova casa a Villa Ormond per la settimana del Festival, concesso il piano terra del Villino Vicari

Per la settimana del 71° Festival di Sanremo la Rai trova casa anche a Villa Ormond. Negli ultimi giorni gli uffici di Palazzo Bellevue hanno dato l’ok alla concessione del piano terra di Villino Vicari alla Tv di Stato per la realizzazione di collegamenti, approfondimenti e trasmissioni legate alla kermesse e alla città.

L’edizione 2021 del Festival prevede la totale assenza di trasmissioni in diretta dalla Città dei Fiori, ma la Rai deve per forza organizzare una serie di approfondimenti legati all’evento e per la promozione della città. Motivo per il quale, nell’impossibilità di avere postazioni ‘su strada’, si è trovata la soluzione del Villino Vicari in accordo con il Comune. La concessine è valida per la settimana del Festival ed è a titolo gratuito.