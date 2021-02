Politica |

A ‘2 ciapetti con Federico’ il problema degli stagionali. Berrino: "In centinaia senza disoccupazione e cassa integrazione"

L’assessore regionale al lavoro Gianni Berrino: “E’ un problema che il Governo deve porsi come priorità”.

Gianni Berrino

“Di cosa vivranno?”. Così l’assessore regionale al lavoro Gianni Berrino, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’, ha parlato della difficile situazione che si appresteranno a vivere tra pochi giorni molti stagionali. Si tratta di una tipologia di lavoratori, come quelli degli alberghi, che a breve finiranno di ricevere la disoccupazione e non avranno diritto alla cassa integrazione perché non assunti. “A fine febbraio terminerà la disoccupazione dei dipendenti stagionali degli alberghi – ha detto Berrino – Cosa faranno se le strutture non riapriranno e quindi, non essendo più assunti, non avranno diritto alla cassa integrazione ? Con chi se la prenderanno? Chi penserà a loro?" "Solo per la provincia di Imperia - termina Berrino - si tratta di centinaia di persone. Questo è un problema che il Governo deve assumersi come priorità, perché in Italia il conto che io ho fatto per la provincia di Imperia riguarda decine di migliaia di persone che non avranno più soldi per vivere e non potranno fare riferimento al reddito di cittadinanza”. Guarda l’intervista: Guarda la trasmissione integrale in cui si è parlato anche del festival di Sanremo, della Milano-Sanremo e del Governo Draghi: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

