Il sindaco Vittorio Ingenito ha fatto visita al cantiere dell’Angst. Dopo la visione dei progressi dei lavori della Coggiola e del nuovo complesso residenziale è stato fatto il punto della situazione concernente l'intervento al Palazzo del Parco.

In base al progetto esecutivo e le tempistiche per la gara d’appalto, la demolizione del vecchio plesso scolastico è prevista per il mese di settembre alla quale seguirà dunque la costruzione del nuovo edificio.