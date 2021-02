Ventimiglia: i risultati dell'Assemblea annuale della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Grimaldi

Nella giornata odierna si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Grimaldi.



"Il presidente Roberto Benini - si spiega nella nota - ha comunicato che nel 2020, a causa del COVID, le attività della Società sono state interrotte. L’unica eccezione è stata la rassegna culturale ‘Non solo spiaggia’ che, con le dovute precauzioni, si è tenuta nel periodo estivo. Ha aggiunto che non si sa ancora cosa si riuscirà ad organizzare durante l’anno in corso. Ha reso noto che sono stati deliberati i lavori per la manutenzione e il ripristino della piazza del paese consistenti nel rinforzo dei pilastri e nel rifacimento della soletta. Altre segnalazioni (frana all’ingresso del paese e perdita delle canalizzazioni) non hanno ancora avuto risposte soddisfacenti.

Si è passato poi a parlare del neonato comitato spontaneo frazionale rilevando come la sua mancanza di apertura nei confronti della SOMS favorisca la dispersione delle forze, una dispersione particolarmente nociva in una frazione scarsamente abitata.

Al termine dei lavori, l’assemblea ha deciso di riconfermare il consiglio direttivo uscente sostituendo i due membri che hanno comunicato la loro intenzione di non continuare l’incarico Il nuovo consiglio risulta così composto: Roberto Benini, Christian Russo, Enzo Barnabà, Raimondo Pittaluga, Davide Baistrocchi, Luca Benini, Rinaldo Lorenzi e Lino Lorenzi".