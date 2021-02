Con Federico Crespi & Associati talético aggiunge gli analytics agli spazi commerciali

“Aggiunge gli analytics agli spazi commerciali” è la head della campagna di Federico Crespi & Associati per talético, soluzione per l’analisi del comportamento delle persone che rivoluziona in mondo del retail, proposta da Veris Servizi,

Attraverso l'installazione di sensori di ultima generazione, talético aggiunge gli analytics agli spazi commerciali e traccia il movimento fisico dei clienti in maniera precisa e rispettosa della privacy, traducendo gli spostamenti in dati immediatamente disponibili e facilmente interpretabili. Grazie ai numerosi indicatori di performance, infatti, il professionista che utilizza talético ha a sua disposizione una dashboard intuitiva che gli consente di misurare i risultati della strategia commerciale, comprendere la redditività degli allestimenti e delle vetrine, avere indicazioni per migliorare l’organizzazione degli spazi, nonché dati precisi da importare nella business intelligence. Il tutto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accessibile sia da desktop, che da tablet e mobile.

talético è una soluzione adatta a Mall, Retail, GDO/GDS, Centri commerciali, Aeroporti, Autostazioni, Aree di servizio, Aree promozionali e Building automation.