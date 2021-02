Sanremo: il nido 'Raggio di Sole' aderisce alla Giornata del Calzino Spaiato contro le diversità

I bambini sono attenti osservatori e percepiscono odori diversi, colori diversi, forme diverse ma, al contrario degli adulti, non giudicano la diversità pur notandola.

Fanno mille domande sulle cose diverse, solo perché sono curiosi, e hanno voglia di sapere: perché io sono bianco e lui è marrone? Perché io cammino e lui usa la carrozzina? Perché a casa mia non vive un papà e a casa sua sì?

Oggi il nido 'Raggio di Sole' ha aderito all'iniziativa del calzino spaiato che per i bambini è stata un occasione di gioco divertente, per gli adulti un modo per essere presenti e in prima linea come educatori nella promozione e nel rispetto delle diversità.

“Nessuno è diverso, tutti siamo uguali con le nostre diverse caratteristiche” concludono dal 'Raggio di Sole'.