Sanremo: anche il nido interaziendale 'La Cicogna' ha partecipato alla 'Giornata dei Calzini Spaiati'

Anche il nido interaziendale 'La Cicogna' di Sanremo, gestito dalla cooperativa 'Nuova Assistenza' di Novara, ha partecipato all’iniziativa nazionale per la 'Giornata dei Calzini Spaiati'. Una ricorrenza rivolta ormai da diversi anni a grandi e piccini, la quale in realtà nasconde un significato molto importante: educare alla diversità.

Per questo motivo le educatrici hanno coinvolto i bambini in giochi e attività di scoperta, come ad esempio: dalla marionetta con i calzini alla ricerca della coppia persa, osservando i vari disegni e colori. E’ con l’evento di oggi che l’equipe educativa ha voluto sensibilizzare le famiglie e i bambini che frequentano il servizio ad adottare un “nuovo” sguardo verso le diversità, un significato sociale volto a spronare al rispetto reciproco verso chi è diverso da sè; i calzini sono la metafora del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sempre calzini restano.